أغرب رحلة.. جدة تصل إلى الطائرة بطريقة فريدة (فيديو)

عائلة من مدينة فلاديقوقاز الروسية ذهبت للمطار استعداداً للسفر وخلال وقوفهم عند قسم الأمتعة اعتقدت جدتهم أن السير الذي ينقل العفش هو الطريق المؤدي للطائرة فركبت فوقه وبدأت معه رحلة امتدت 10 دقائق.
وجدوها لاحقاً مع الحقائب وساعدوها حتى أوصلوها لباب الطائرة ولم تتعرض لأي إصابة. pic.twitter.com/KdNuTKucZC
— إياد الحمود (@Eyaaaad) January 9, 2025
عائلة من مدينة فلاديقوقاز الروسية ذهبت للمطار استعداداً للسفر وخلال وقوفهم عند قسم الأمتعة اعتقدت جدتهم أن السير الذي ينقل العفش هو الطريق المؤدي للطائرة فركبت فوقه وبدأت معه رحلة امتدت 10 دقائق.
وجدوها لاحقاً مع الحقائب وساعدوها حتى أوصلوها لباب الطائرة ولم تتعرض لأي إصابة. pic.twitter.com/KdNuTKucZC