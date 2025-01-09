أغرب رحلة.. جدة تصل إلى الطائرة بطريقة فريدة (فيديو)

تعرضت راكبة روسية لموقف غريب في المطار، عندما حاولت الوصول إلى الطائرة وهي مستلقية على سير الحقائب.



وفي التفاصيل، حصلت الواقعة الطريفة، في مدينة فلاديقوقاز الروسية.



وكانت العائلة تنهي إجراءات السفر، وتسليم الحقائب، عندما اعتقدت الجدة أن السير الذي ينقل الحقائب، هو الطريق المؤدي للطائرة.



ووثق مقطع فيديو الجدة وهي تتمايل على خط السير المتحرك، وسرعان ما انزلقت وفقدت اتزانها وتحرك بها السير.



وبعد 10 دقائق، وجدوا الجدة لاحقا في مخزن الحقائب دون أن تتعرض لأي إصابات.



وانتهت أغرب رحلة، بوصول الجدة سالمة على متن الطائرة.

عائلة من مدينة فلاديقوقاز الروسية ذهبت للمطار استعداداً للسفر وخلال وقوفهم عند قسم الأمتعة اعتقدت جدتهم أن السير الذي ينقل العفش هو الطريق المؤدي للطائرة فركبت فوقه وبدأت معه رحلة امتدت 10 دقائق.



وجدوها لاحقاً مع الحقائب وساعدوها حتى أوصلوها لباب الطائرة ولم تتعرض لأي إصابة. pic.twitter.com/KdNuTKucZC — إياد الحمود (@Eyaaaad) January 9, 2025 Advertisement