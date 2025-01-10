حاول إحراق مطعم... فأشعل سرواله بالخطأ!

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أطلقت الشرطة الأسترالية اليوم الجمعة، عملية بحث عن شخص مُصاب بهوس الحرائق حاول إضرام النار في مطعم، إلا أنّ النيران شبّت في بنطاله فخلعه على عجل وهرب.ويظهر في لقطات الفيديو شخصان يرتديان سترتين وسروالين سوداوين أمام مطعم في ملبورن جنوب شرق أستراليا، ويحملان عبوة تحتوي على "سائل قابل للاشتعال" بحسب الشرطة.وحاول أحدهما إشعال السائل في واجهة المبنى، في زاوية لا تلتقطها كاميرا المراقبة.ونشب حريق فجأة، فخلع الشخص سرواله على عجل وهرب عاريا. ولا يبدو أن شريكه قد أصيب. (العربية)