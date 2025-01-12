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مقتل شاب في ظروف غامضة.. اليكم تفاصيل الجريمة

Lebanon 24
12-01-2025 | 05:17
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استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة في مصر، لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات مقتل شاب في الطالبية، وتبين أن خلافات سابقة بين المجني عليه، والمتهم، تسببت في نشوب مشادة كلامية بينهما، مما دفع الجاني للاعتداء على الضحية بسلاح أبيض، وتسببت الإصابة التي لحقت به في مفارقته الحياة.
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ولجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة، المحيطة بمسرح الجريمة، لكشف تفاصيل الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأمرت النيابة بتشريح الجثة، والتصريح بدفنها، عقب انتهاء الإجراءات اللازمة، وباشرت التحقيق.
وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
 
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