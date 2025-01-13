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منوعات
يعود تاريخه إلى "50 مليون سنة".. اكتشاف حجر نادر في هذا البلد!
Lebanon 24
13-01-2025
|
23:00
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أعلن مصنع كالينينغراد الروسي للكهرمان عن اكتشاف حجر كهرمان نادر يعود تاريخه إلى 50 مليون سنة.
وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمصنع:"عثرنا على حجر كهرمان نادر توجد بداخله إبر شجر صنوبر قديمة، وتم تسليمه للمختصين في 9 يناير الجاري. يبلغ وزن الحجر 29 غ، طوله 57 ملم، وعرضه 45 ملم".
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وأشار البيان إلى أن المميز في هذا الحجر هو أنه يحتوي على 5 إبر من أوراق الصنوبر التي يقدر عمرها بـ50 مليون سنة، وأن هذه الإبر احتفظت بشكلها ولونها الأخضر الفاتح بشكل كامل.
ومن جهتها ذكرت خبيرة الأحجار الكريمة في المصنع آنا دوغينا أن الحجر ربما تشكل في الفترة ما بين العصرين الجليديين للأرض، وأنه لم يتم العثور على أحجار كهرمان مماثلة في منطقة كالينينغراد خلال السنوات الخمس الماضية، فعادة يعثر على أحجار كهرمان بداخلها حشرات أو عناكب، ومن النادر العثور على أحجار كهرمان تحتوي على أوراق أشجار، بل يعثر أحيانا على أحجار بداخلها بقايا أوراق السرخس والطحالب، وبعض النباتات التي تنمو بالقرب من سطح التربة.
وتجدر الإشارة إلى أن مصنع كالينينغراد للكهرمان يعتبر من أهم مصانع استخراج الكهرمان في روسيا، والوحيد في العالم الذي يقوم باستخراج الكهرمان الخام ويصنع منه المجوهرات والهدايا التذكارية، ويمكن له معالجة 50 طنا من الكهرمان سنويا. (روسيا اليوم)
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