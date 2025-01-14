Advertisement

منوعات

العثور على جثة طبيب داخل شقة... هذا ما فعلته زوجته به بعد وفاته

Lebanon 24
14-01-2025 | 06:01
A-
A+
Doc-P-1305907-638724566179672998.jpg
Doc-P-1305907-638724566179672998.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في واقعة غريبة وبشعة في مصر، أقدمت زوجة على حفظ جثمان زوجها في الملح لمدة شهر كامل بعد وفاته خوفا من الملاحقة القانونية، في واقعة صدمت المصريين.

وفي التفاصيل، اشتكى الجيران في أحد المباني في منطقة "15 مايو" في القاهرة من روائح غريبة صادرة من شقة طبيب مصري متقاعد منذ عدة أيام، حيث أبلغ الجيران السلطات.
Advertisement

وبانتقال السلطات إلى محل البلاغ، تبين وجود جثة لطبيب مصري مسن ملفوفة داخل ملاءة ومغطاة بالملح. (العربية)
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:43 | 2025-01-14
08:42 | 2025-01-14
06:59 | 2025-01-14
04:07 | 2025-01-14
01:59 | 2025-01-14
23:27 | 2025-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24