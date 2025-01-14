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منوعات
العثور على جثة طبيب داخل شقة... هذا ما فعلته زوجته به بعد وفاته
Lebanon 24
14-01-2025
|
06:01
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في واقعة غريبة وبشعة في مصر، أقدمت زوجة على حفظ جثمان زوجها في الملح لمدة شهر كامل بعد وفاته خوفا من الملاحقة القانونية، في واقعة صدمت المصريين.
وفي التفاصيل، اشتكى الجيران في أحد المباني في منطقة "15 مايو" في القاهرة من روائح غريبة صادرة من شقة طبيب مصري متقاعد منذ عدة أيام، حيث أبلغ الجيران السلطات.
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وبانتقال السلطات إلى محل البلاغ، تبين وجود جثة لطبيب مصري مسن ملفوفة داخل ملاءة ومغطاة بالملح. (العربية)
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