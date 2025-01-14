لهذا السبب.. قتل شقيقة زوجته

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قررت محكمة جنايات القاهرة المستأنفة تأجيل استئناف المتهم بقتل شقيقة زوجته والشروع فى قتل زوجته بسبب شكه فى سلوكها على حكم اعدامه شنقا بإجماع الآراء، لجلسة 7 شباط.وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت سابقا، بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا.ترافع ممثل النيابة العامة، أمام هيئة المحكمة وطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم لقتله المجنى عليها عمدًا مع سبق الإصرار، وأن المتهم بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها.وتعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخص لتعديه على زوجته وشقيقتها بسلاح أبيض وإحداث إصابتهما التى أودت بحياة إحداهما بمنطقة عابدين.(اليوم السابع)