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مضيفة طيران تكشف عن "أكثر المطارات خطورة في العالم"

Lebanon 24
24-01-2025 | 23:00
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قالت مضيفة طيران روسية ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي إن مطار تنزينغ هيلاري في نيبال هو أكثر المطارات خطورة في العالم فطول المدرج هناك حوالي 500 متر فقط.
وشاركت مضيفة الطيران الروسية عبر حسابها في "انستغرام" @tanyadanilova هذه المعلومات حول مطار "لوكلا" الذي يقع في الجزء الشرقي من نيبال.
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وأضافت: "طول المدرج هناك يبلغ حوالي 500 متر فقط، وهو أقصر بكثير من جميع المطارات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجبال المحيطة تجعل الهبوط صعبا، خاصة في حالات الهبوط الاضطراري".
(روسيا اليوم)
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