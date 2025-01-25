لسبب لا يخطر على بال.. اختلق واقعة دفنه حيا!

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قامت سيدة وابنتها في محافظة القليوبية شمال مصر بإبلاغ السلطات بالعثور على زوجها بعد دفنه حياً بإحدى مقابر بمنطقة شلقان بدائرة المركز، لتتكشف المفاجأة.وأثبتت التحريات مشاهدة نفس الشخص المبلغ بدفنه حياً، وزوجته ونجلته صباح يوم البلاغ داخل مقابر منطقة شلقان من قبل شهود عيان، والذين أكدوا أيضا عدم سماعهم لأي أصوات استغاثة داخل المقابر.كما أثبتت التحريات كذب رواية الزوجة وابنتها، وأنهما اتفقتا مع الزوج على الادعاء بهذا البلاغ الكاذب بسبب مشاكل عائلية مع أبناء عمومة الزوج حول ملكية إحدى العيون بتلك المقابر، حيث قام باختلاق الواقعة بمساعدة زوجته ونجلته لتوريط أبناء عمومته في القضية والاستيلاء على عين المقابر محل الخلاف.إلى ذلك، قامت السلطات بضبط وإحضار الشخص الذي اختلق واقعة دفنه حيا، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وزوجته ونجلته، والتحفظ عليه لحين عرضه على النيابة العامة لتتولى التحقيق.(العربية)