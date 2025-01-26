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منوعات
دفاعًا عن شرفها.. ممرضة تنهي حياة شاب حاول ابتزازها
Lebanon 24
26-01-2025
|
00:56
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أقدمت ممرضة مصرية على قتل أحد الشباب الذي قام بابتزازها، من خلال طعنه بسكين في الشارع أمام أعين المارة في منطقة الوراق المصرية.
وفي التفاصيل ووفقا لمواقع محلية، كان الشاب قد استدرج المتهمة إلى منزله وأجبرها على معاشرته كرهاً، ثم بدأ في تهديدها بفضح الأمر وإجبارها على الاستمرار.
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وأمام هذا التهديد المتكرر، استغلت الفتاة فرصة مواجهته، وأقدمت على طعنه بسكين دفاعًا عن شرفها.
وتم ضبط المتهمة وتحريز أداة الجريمة، بينما نُقل الجثمان وقررت جهات التحقيق التحفظ على المتهمة لحين العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وكانت مدينة الأقصر المصرية قد شهدت قبل يومين، جريمة حين أقدم شاب على قتل جاره قبل أن يتجول برأس الضحية وسط المارة في الشارع، كما شرب من دمه وكتب عبارات بالدم على الجدران. (ارم نيوز)
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