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منوعات
يبتزهن بنشر صور فاضحة لهن.. وهكذا كان مصيره
Lebanon 24
26-01-2025
|
05:11
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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة في مصر، القبض على عامل لاتهامه بتصوير عاملة داخل مقر عملها، بواسطة هاتف محمول أخفاه بمكان تبديل ملابس العاملات.
وورد بلاغ لمركز شرطة كرداسة في مصر، يفيد تضرر عاملة من زميل لها، صورها بهاتف أثناء تبديل ملابسها بمقر عملها، وذكرت أنه أرسل لها مقاطع الفيديو لابتزازها.
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وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتصوير العاملات بمكان تبديل الملابس، بواسطة هاتف أخفاه بالمكان.
وضبط رجال المباحث الهاتف الخاص بالمتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
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