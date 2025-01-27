Advertisement

منوعات

خدرت طفلها لقتله وبيع أعضائه.. اليكم تفاصيل الحادثة

Lebanon 24
27-01-2025 | 07:50
A-
A+

Doc-P-1312032-638735863744710010.jpg
Doc-P-1312032-638735863744710010.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طالبت هيئة الدفاع في مصر عن سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير طفلها لبيع أعضاءه والاتجار بالبشر، بعرضها على الطب الشرعي لبيان حالتها النفسية.
كما طالبت هيئة الدفاع، خلال ثاني جلسات محاكمتها أمام محكمة جنايات بورسعيد، بطلب شهادة زوج المتهمة المدعو "م.س.ا" وأختها "ش" أمام المحكمة.
Advertisement
من جانبه، كد المحامي وعضو هيئة الدفاع عن المتهمة، على أنه تقدم للنيابة العامة خلال التحقيقات مع المتهمة، بتقرير طبي من مستشفى أن المتهمة تعاني من انفصام ثنائي القطبين - مرض نفسي - وتتلقى علاج منذ 5 سنوات.
وشهدت ثاني جلسات محاكمة المتهمة عدم حضور المتهم الثاني في القضية، كما لم يحضر محامي للدفاع عنه، بينما حضرت المتهمة الأولى في القضية - والدة الطفل المجني عليه - مرتدية ملابس بيضاء وعلى وجهها "كمامة".
وتعود أحداث القضية إلي شهر نيسان عام 2024 بدائرة قسم الزهور، باتهام السيدة "هـ.ث.م.د" - والدة الطفل المجني عليه - والمدعو "ع.ا.م.ا"، بارتكاب جرائم الاتجار في البشر، وهتك عرض الطفل نجل المتهمة الأولي، والشروع في قتل الطفل بالعقاقير الطبية السامة، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمتهم نجل السيدة، وأحرزا بقصد العرض مقاطع مرئية خاصة بالمجني عليه خادشة للحياة وتتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال. (اليوم السابع)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:20 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:33 | 2025-01-27
05:00 | 2025-01-27
02:00 | 2025-01-27
23:35 | 2025-01-26
23:00 | 2025-01-26
14:55 | 2025-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24