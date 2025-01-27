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منوعات
خدرت طفلها لقتله وبيع أعضائه.. اليكم تفاصيل الحادثة
Lebanon 24
27-01-2025
|
07:50
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طالبت هيئة الدفاع في مصر عن سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير طفلها لبيع أعضاءه والاتجار بالبشر، بعرضها على الطب الشرعي لبيان حالتها النفسية.
كما طالبت هيئة الدفاع، خلال ثاني جلسات محاكمتها أمام محكمة جنايات بورسعيد، بطلب شهادة زوج المتهمة المدعو "م.س.ا" وأختها "ش" أمام المحكمة.
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من جانبه، كد المحامي وعضو هيئة الدفاع عن المتهمة، على أنه تقدم للنيابة العامة خلال التحقيقات مع المتهمة، بتقرير طبي من مستشفى أن المتهمة تعاني من انفصام ثنائي القطبين - مرض نفسي - وتتلقى علاج منذ 5 سنوات.
وشهدت ثاني جلسات محاكمة المتهمة عدم حضور المتهم الثاني في القضية، كما لم يحضر محامي للدفاع عنه، بينما حضرت المتهمة الأولى في القضية - والدة الطفل المجني عليه - مرتدية ملابس بيضاء وعلى وجهها "كمامة".
وتعود أحداث القضية إلي شهر نيسان عام 2024 بدائرة قسم الزهور، باتهام السيدة "هـ.ث.م.د" - والدة الطفل المجني عليه - والمدعو "ع.ا.م.ا"، بارتكاب جرائم الاتجار في البشر، وهتك عرض الطفل نجل المتهمة الأولي، والشروع في قتل الطفل بالعقاقير الطبية السامة، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمتهم نجل السيدة، وأحرزا بقصد العرض مقاطع مرئية خاصة بالمجني عليه خادشة للحياة وتتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال. (اليوم السابع)
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