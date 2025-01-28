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حريق كبير داخل "مول" تجاري!

Lebanon 24
28-01-2025 | 15:10
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تمكن رجال الحماية المدنية في مصر من السيطرة على حريق محدود داخل محل بأحد المولات فى مدينة نصر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
وتلقى مشرف عمليات النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مول فى مدينة نصر، وتم الدفع بسياراتى إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات. (اليوم السابع)
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