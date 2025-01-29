Advertisement

منوعات

بسبب المحتوى الهابط... هذا ما حصل مع شابة عراقية

Lebanon 24
29-01-2025 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1313085-638737625923284591.jpg
Doc-P-1313085-638737625923284591.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قضت محكمة عراقية، بالسجن مدة أربعة أشهر بحق شابة عراقية تدعى رزان محمد، بسبب نشر مقاطع فيديو وصور صُنفت على أنها محتوى هابط.

وقالت وسائل إعلام عراقية، إن القضاء أصدر حكم الحبس بحق رزان كون ما تقدمه يتنافى مع المعايير الأخلاقية والاجتماعية، بعد متابعة من لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية.
Advertisement

وصدر الحكم بعد نحو أسبوعين على توقيف الشابة التي تحظى بنحو نصف مليون متابع على حسابها في "إنستغرام"، وأكثر من 700 ألف متابع في "تيك توك"، بجانب قناة في "يوتيوب" تنشر فيها مقاطع فيديو.

وتتلقى رزان على الدوام سيلاً من الانتقادات بسبب الصور ومقاطع الفيديو الاستعراضية التي تنشرها في حساباتها، قبل أن تتدخل لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية وتنتهي القضية بتوقيف الشابة ومن ثم الحكم بسجنها 4 أشهر.

وتعمل لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية بشكل مستمر على متابعة ورصد أي محتوى هابط قد يضر بالمجتمع.

وطالت حملة اللجنة المتواصلة بالفعل عدداً من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، ومن الجنسين، واستهدفت مكافحة المحتوى المخالف للقوانين المحلية والتقاليد الاجتماعية.

وتتيح وزارة الداخلية لمواطنيها، الإبلاغ بشكل إلكتروني عن أي محتوى مخالف، مع تزايد انتقادات السكان لِما يقدمه كثير من المشاهير.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:26 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:39 | 2025-01-29
05:24 | 2025-01-29
04:53 | 2025-01-29
04:43 | 2025-01-29
04:13 | 2025-01-29
02:56 | 2025-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24