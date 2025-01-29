بسبب المحتوى الهابط... هذا ما حصل مع شابة عراقية

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قضت محكمة عراقية، بالسجن مدة أربعة أشهر بحق شابة عراقية تدعى رزان محمد، بسبب نشر مقاطع فيديو وصور صُنفت على أنها محتوى هابط.وقالت وسائل إعلام عراقية، إن القضاء أصدر حكم الحبس بحق رزان كون ما تقدمه يتنافى مع المعايير الأخلاقية والاجتماعية، بعد متابعة من لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية.وصدر الحكم بعد نحو أسبوعين على توقيف الشابة التي تحظى بنحو نصف مليون متابع على حسابها في "إنستغرام"، وأكثر من 700 ألف متابع في "تيك توك"، بجانب قناة في "يوتيوب" تنشر فيها مقاطع فيديو.وتتلقى رزان على الدوام سيلاً من الانتقادات بسبب الصور ومقاطع الفيديو الاستعراضية التي تنشرها في حساباتها، قبل أن تتدخل لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية وتنتهي القضية بتوقيف الشابة ومن ثم الحكم بسجنها 4 أشهر.وتعمل لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية بشكل مستمر على متابعة ورصد أي محتوى هابط قد يضر بالمجتمع.وطالت حملة اللجنة المتواصلة بالفعل عدداً من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، ومن الجنسين، واستهدفت مكافحة المحتوى المخالف للقوانين المحلية والتقاليد الاجتماعية.وتتيح وزارة الداخلية لمواطنيها، الإبلاغ بشكل إلكتروني عن أي محتوى مخالف، مع تزايد انتقادات السكان لِما يقدمه كثير من المشاهير.