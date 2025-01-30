جريمة تثير الجدل في مصر.. أب يقتل ابنته بداعي "الشرف"

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حجزت محكمة جنايات القاهرة جلسة 30 أذار المقبل، للحكم على "خفير" متهم بقتل ابنته وعشيقها، بمساعدة إثنين من أبنائه المعروفة إعلاميًا بـ"جريمة صحراء المعادي".وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين قتلوا المجني عليه الأول عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله انتقامًا منه لإقامته علاقة غير شرعية بشقيقتهم المجني عليها الثانية.وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين قاموا بخطف المجني عليه وحفر حفرة وإلقائه فيها، ثم أطلق المتهم الثاني عليه عدة أعيرة نارية من السلاح الناري "بندقية آلية"، مما أدى إلى مقتله متأثرًا بإصاباته الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية. كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين قاموا بقتل المجني عليها الثانية عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، مستخدمين ذات السلاح الناري، بعد علمهم بإقامتها علاقة مع المجني عليه الأول. (اليوم السابع)