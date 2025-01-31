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وفاة غامضة في فيكتوريا.. الشرطة تحقق وتحتجز مشتبهاً به

Lebanon 24
31-01-2025 | 01:17
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باشرت فرقة جرائم القتل في فيكتوريا التحقيق في ملابسات وفاة رجل تسعيني، بعدما عثرت عليه الشرطة جثة داخل منزل في مورويل، مساء أمس.

ووفق بيان السلطات، تم استدعاء الشرطة إلى طريق ماريفيل عند الساعة 9:20 مساءً، حيث عُثر على الرجل متوفياً، فيما تم احتجاز رجل آخر على صلة بالحادثة.
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وأكدت الشرطة أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، وسط غموض يلف الملابسات الدقيقة للحادثة. (daily mail)






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