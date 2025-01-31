مغامرة كادت تودي بحياتهما.. متزلجان يتسببان في كارثة ثلجية (فيديو)

@la.repubblica Due sciatori che praticavano il fuori pista hanno provocato una valanga di grandi dimensioni a Solda, in Alto Adige, sul pendio lungo il tracciato della seggiovia Orso/Langenstein. Subito dopo il distacco, i due si sono allontanati affrontando la discesa a forte velocità, inseguiti dal fronte della valanga. Fortunatamente nessuno è stato travolto e non ci sono stati danni all'impianto di risalita. I Carabinieri stanno indagando per risalire ai due freerider. ♬ suono originale - la.repubblica Advertisement

تمكن مغامران من النجاة بأعجوبة من الموت بعد أن تسببا في انهيار جليدي هائل أثناء تزلجهما خارج المسارات المعدة في منطقة فال فينوستا بجنوب تيرول في إيطاليا.ويظهر الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع الرجلين يتزلجان بشكل متعرج على منحدر ثلجي، بينما يلاحقهما سيل هائل من الثلوج المتساقطة.وبينما كان الثنائي يتقدمان نحو أسفل المنحدر، بدا أن الثلوج قد ابتلعتهما مع تسارع الانهيار الجليدي. ولحسن الحظ، توقف الانهيار عند مصعد "دي ألب" (Des Alpes)، وتمكن المتزلجان من الفرار في اللحظة الأخيرة دون إصابات.ووفقا للتقارير، كان الثنائي يتزلجان خارج المسارات المعدة للتزلج، وهي ممارسة خطيرة وغير قانونية في كثير من الأحيان.وقد وقع الحادث يوم الثلاثاء الماضي، وتعمل السلطات الإيطالية الآن على تحديد هوية المتزلجين، حيث يحتمل أن يواجها تهما جنائية.وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع عدد من الانهيارات الجليدية في منتجعات تزلج أخرى في اليوم التالي من الحادثة.ففي منطقة "كولي ديل جيغانتي" (Colle del Gigante)، الواقعة على ارتفاع يزيد عن 3000 متر (9800 قدم) على الجانب الإيطالي من جبل "مون بلان" (Mont Blanc)، تم سحب متزلج ألماني يبلغ من العمر 50 عاما خارج المسارات المحددة، لكنه نجا دون إصابات خطيرة. ونُقل الرجل إلى غرفة الطوارئ في مستشفى باريني في مدينة أوستا للفحص والعلاج.كما تعرض متسلق تزلج فرنسي يبلغ من العمر 30 عاما لانهيار جليدي بالقرب من ممر "باسو فينيجيوتا" (Passo Venegiota) في منطقة بيلونو، حيث جرفه الانهيار لمسافة 400 متر (1300 قدم). ونُقل الرجل، الذي كان جزءا من مجموعة تضم ثمانية فرنسيين، إلى مستشفى بيلونو، لكن حياته ليست في خطر. (روسيا اليوم)