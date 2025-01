مغامرة كادت تودي بحياتهما.. متزلجان يتسببان في كارثة ثلجية (فيديو)

Due sciatori che praticavano il fuori pista hanno provocato una valanga di grandi dimensioni a Solda, in Alto Adige, sul pendio lungo il tracciato della seggiovia Orso/Langenstein. Subito dopo il distacco, i due si sono allontanati affrontando la discesa a forte velocità, inseguiti dal fronte della valanga. Fortunatamente nessuno è stato travolto e non ci sono stati danni all'impianto di risalita. I Carabinieri stanno indagando per risalire ai due freerider.