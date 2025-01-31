تناول الجبن والزبدة فقط لمدة أشهر.. فانتهى به الأمر مع بقع غريبة!

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لم يأكل رجل أربعيني خلال 8 أشهر سوى الزبدة والجبن والهامبرغر فانتهر أمره بالمستشفى بعد ظهور علامات صفراء على جسده.في البداية، قال الرجل إنه شعر بتحسن كبير، وساعده النظام الذي اتبعه من خلال الإنترنت على فقدان وزنه وأصبح أكثر نشاطًا وزاد صفاء ذهنه.ولكن بعد حوالي 8 أشهر، بدأت بعض البقع الصفراء تظهر على أجفانه وراحتي يديه وباطن قدميه.وبحسب شبكة "فوكس نيوز"، شخّص الأطباء حالته بـ"الزانثلازما"، وهي حالة نادرة تصيب حوالي 1 بالمئة من المرضى الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول.و"الزانثلازما" هي رواسب صفراء من الكوليسترول تظهر على الجلد لأن الجسم لا يستطيع معالجتها.وقال كونستانتينوس مارماكيوليس، أخصائي أمراض القلب التدخلية إن البقع الصفراء لا تسبب الألم، ولكن هناك قلق بشأن نسبة الكوليسترول.وفقًا لمارماكيوليس، كان المريض يفحص مستويات الكوليسترول لديه كل عام لمدة 5 سنوات وكانت طبيعية. لكن الكوليسترول لديه ارتفع 5 مرات بشكل مفاجئ بعد اتباع النظام الغذائي.وينصح باتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات في البداية ثم الانتقال إلى نظام غذائي أكثر توازناً.يقول مارماكيوليس أنه لا يوجد علاج بالأدوية للزانثلازما، وحتى لو تم علاج الكوليسترول، فإن الزانثلازما تبقى.