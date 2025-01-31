الحمل
تحاول أن لا تتورط في أمور لا تعنيك، وتسعى للبقاء بعيداً عن صراعات الآخرين.
الثور
لا تحاول استدراج الآخرين إلى الهاوية، لأن الأدوار ربما تنقلب ضدك يوماً ما.
الجوزاء
تجنب التدخل في مشاكل الآخرين حتى تجد راحتك، وكن على حذر.
السرطان
يدعوك هذا اليوم إلى التفاؤل وخوض بعض التجارب الجديدة.
الأسد
يبدأ الشهر مع تراجع كوكب مركور ويسود الهدوء أجواء العمل وتتحدّد المواعيد بدقة.
العذراء
يتحدث هذا اليوم عن مغازلة في محيط عملك، او عن شراكة تؤدي دوراً في مسار الاسبوع الاول من الشهر.
الميزان
الأفكار والاحتمالات والعروض والفرص تبدوكثيرة، الا ان الاستعجال قد يبدو مسيئاً جداً لك.
العقرب
يسلّط هذا اليوم الضوء على مسائل مهنية مهمة ويبثّ فيك النشاط والحيوية ويسهّل اعمالك.
القوس
تنعم بحس الإدراك وسرعة البديهة، ما يجعلك تنجح في مفاوضات إذا خضتها اليوم.
الجدي
تركز على الشؤون المالية ويجعلك هذا اليوم واقعياً وموضوعياً في كل شيء، ويفتح أمامك آفاقاً للتواصل والتفاهم.
الدلو
مناخ جيد على الرغم من بعض المعاكسات. تستقبل اليوم الاول من الشهر بمعنويات مرتفعة وقدرات كبيرة وثقة بالنفس.
الحوت
التصرف بطريقة عشوائية لن يكون سهلاً، وقد تكون له انعكاسات سلبية غير مضمونة النتائج، فكن أكثر جدية. (السومرية)