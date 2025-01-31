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الحملتحاول أن لا تتورط في أمور لا تعنيك، وتسعى للبقاء بعيداً عن صراعات الآخرين.الثورلا تحاول استدراج الآخرين إلى الهاوية، لأن الأدوار ربما تنقلب ضدك يوماً ما.الجوزاءتجنب التدخل في مشاكل الآخرين حتى تجد راحتك، وكن على حذر.السرطانيدعوك هذا اليوم إلى التفاؤل وخوض بعض التجارب الجديدة.الأسديبدأ الشهر مع تراجع كوكب مركور ويسود الهدوء أجواء العمل وتتحدّد المواعيد بدقة.العذراءيتحدث هذا اليوم عن مغازلة في محيط عملك، او عن شراكة تؤدي دوراً في مسار الاسبوع الاول من الشهر.الميزانالأفكار والاحتمالات والعروض والفرص تبدوكثيرة، الا ان الاستعجال قد يبدو مسيئاً جداً لك.العقربيسلّط هذا اليوم الضوء على مسائل مهنية مهمة ويبثّ فيك النشاط والحيوية ويسهّل اعمالك.القوستنعم بحس الإدراك وسرعة البديهة، ما يجعلك تنجح في مفاوضات إذا خضتها اليوم.الجديتركز على الشؤون المالية ويجعلك هذا اليوم واقعياً وموضوعياً في كل شيء، ويفتح أمامك آفاقاً للتواصل والتفاهم.الدلومناخ جيد على الرغم من بعض المعاكسات. تستقبل اليوم الاول من الشهر بمعنويات مرتفعة وقدرات كبيرة وثقة بالنفس.الحوتالتصرف بطريقة عشوائية لن يكون سهلاً، وقد تكون له انعكاسات سلبية غير مضمونة النتائج، فكن أكثر جدية. (السومرية)