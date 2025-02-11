داخل مدرسة... معلمة طعنت تلميذة حتّى الموت

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قالت الشرطة في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، إن المعلمة المتهمة بطعن تلميذة تبلغ من العمر 8 أعوام حتى الموت في مدرسة ابتدائية في مدينة دايجون في وسط البلاد، سبق أن ظهرت عليها ميول عدوانية تجاه معلمة أخرى قبل أيام من وقوع الحادث.وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، إن المعلمة وهي في الأربعينيات من العمر، اعترفت بطعن الفتاة وذلك بعد العثور عليها وهي مصابة بطعنات في الطابق الثاني من المدرسة، أمس الاثنين.وتم الإعلان عن وفاة الفتاة في المستشفى لاحقاً، بسبب معاناتها من نزيف شديد.وأفاد مكتب التعليم في مدينة دايجون الكبرى والشرطة بأن المعلمة سبق أن تورطت في حادثة مع معلمة زميلة لها في المدرسة يوم الخميس الماضي.وتبين أن المشتبه بها عادت للعمل بالمدرسة، بعد أخذها إجازة بسبب مشاكل نفسية.وقالت الشرطة إنها طلبت من المصلحة الوطنية للطب الشرعي إجراء تشريح لجثة الطفلة للمساعدة في تحديد السبب الدقيق للوفاة. (العربية)