Advertisement

منوعات

داخل مدرسة... معلمة طعنت تلميذة حتّى الموت

Lebanon 24
11-02-2025 | 10:11
A-
A+
Doc-P-1318968-638748908791059323.jpg
Doc-P-1318968-638748908791059323.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت الشرطة في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، إن المعلمة المتهمة بطعن تلميذة تبلغ من العمر 8 أعوام حتى الموت في مدرسة ابتدائية في مدينة دايجون في وسط البلاد، سبق أن ظهرت عليها ميول عدوانية تجاه معلمة أخرى قبل أيام من وقوع الحادث.
Advertisement

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، إن المعلمة وهي في الأربعينيات من العمر، اعترفت بطعن الفتاة وذلك بعد العثور عليها وهي مصابة بطعنات في الطابق الثاني من المدرسة، أمس الاثنين.

وتم الإعلان عن وفاة الفتاة في المستشفى لاحقاً، بسبب معاناتها من نزيف شديد.

وأفاد مكتب التعليم في مدينة دايجون الكبرى والشرطة بأن المعلمة سبق أن تورطت في حادثة مع معلمة زميلة لها في المدرسة يوم الخميس الماضي.

وتبين أن المشتبه بها عادت للعمل بالمدرسة، بعد أخذها إجازة بسبب مشاكل نفسية.

وقالت الشرطة إنها طلبت من المصلحة الوطنية للطب الشرعي إجراء تشريح لجثة الطفلة للمساعدة في تحديد السبب الدقيق للوفاة. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
12:30 | 2025-02-11
09:22 | 2025-02-11
09:09 | 2025-02-11
06:52 | 2025-02-11
04:00 | 2025-02-11
02:08 | 2025-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24