دراسة تكشف.. النساء أكرم من الرجال

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أظهرت نتائج دراسة حديثة، نشرتها مجلة "PLOS One"، أن النساء أكثر سخاء بشكل ملحوظ مقارنة بالرجال.وشارك في الدراسة، التي شملت أكثر من ألف شخص بالغ، تجربة تعتمد على "لعبة الديكتاتور"، وهي أداة بحثية شائعة يستخدمها علماء النفس والاقتصاد لدراسة السلوكيات.وخلال التجربة جرى إعطاء كل مشارك يلعب دور "الديكتاتور" مبلغ 10 يورو، وطُلب منه تحديد المبلغ، الذي يرغب في مشاركته مع لاعب آخر تم اختياره عشوائيا من مجموعة المشاركين.ولم يكن "الديكتاتور" يعرف هوية الشخص الذي تم إقرانه به، أو ما إذا كان المتلقي ذكرا أو أنثى، كما كانوا على دراية بأنهم سيحصلون لاحقا على فرصة ليكونوا في دور المتلقي، ولكن مع شريك مختلف، ما قلل من احتمالية أن تتأثر قراراتهم بمبدأ المعاملة بالمثل.ووجدت الدراسة أن النساء يتبرعن بأموال أكثر من الرجال، حيثُ كان القرار الأكثر شيوعا بين الرجال هو عدم مشاركة أي شيء مع الشريك، بينما تميل النساء إلى تقسيم المال مناصفة.وأشارت نتائج الدراسة إلى أن النساء تبرعن بنسبة 40% أكثر من الرجال في المتوسط، حيث قدمن نحو 3.50 يورو، بينما قدم الرجال 2.50 يورو.كما أظهرت نتائج الدراسة أن النساء اللائي أظهرن قدرة تفكير أقوى كنَّ أقل كرما.وأوضح الباحثون أن الاختلافات بين الجنسين كانت مرتبطة بالقدرة على التفكير، والسمات الشخصية، والعواطف.ووجدوا أن سمتين شخصيتين أثرتا بشكل إيجابي على الكرم: الانفتاح (المرتبط بالفضول والتسامح مع التغيير)، والودية (المرتبطة بالتعاطف).وقالت البروفيسورة مارينا بافان، من جامعة خايمي الأول في إسبانيا، المشاركة في تأليف الدراسة، إن "ما أدهشنا هو الفرق الكبير نسبيا في العطاء بين الرجال والنساء".وبيّنت أن "معظم الدراسات السابقة أظهرت فروقا صغيرة أو معدومة في الكرم بين الجنسين، لكنها لم يكن لديها عدد الملاحظات التي توفرت لدينا". (ارم نيوز)