وسط ثلوج ودرجات حرارة منخفضة.. إنقاذ رجل بعدما علق 15 ساعة داخل سيارة

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علق رجل 15 ساعة داخل سيارة سقطت في خندق، وقال رجال الإطفاء إن الرجل لم يكن لديه هاتف محمول، لذا لم يتمكن من الاتصال بأي شخص للمساعدة بعد الحادثة.وواجه رجال الإطفاء صعوبة في الوصول إلى الرجل في البداية بسبب الأرض الجبلية وكل الجليد.كما كان عليهم كسر النافذة لإخراج الرجل إلى بر الأمان، ثم اضطروا إلى استخدام حبل وزلاجة لرفعه إلى أعلى التل إلى شاحنة صغيرة، والتي نقلته بعد ذلك إلى سيارة إسعاف لنقله إلى مستشفى أليغيني العام.يقول رجال الإطفاء إن الرجل كان يرتدي معطفًا شتويًا والذي قد يكون أنقذ حياته، حيث كانت درجات الحرارة بين -12 و -15 مئوية طوال الليل، مشيرين إلى أن الحادثة تذكير جيد بأن تكون مستعدًا دائمًا.كما يقول رجال الإطفاء إنه من غير الواضح كيف انتهى الأمر بأن يقود هذا الرجل ويعلق في ملعب الغولف، ولا يوجد تحديث عن حالته الآن. (سي ان ان)