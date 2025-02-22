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منوعات
سقطت من الطابق السابع.. غموض بشأن مصرع مصرية بالأردن واتهامات للزوج!
Lebanon 24
22-02-2025
|
03:00
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تسببب مقتل زوجة مصرية تدعى آية عادل في العاصمة الأردنية عمان بجدل كبير جراء مصرعها بطريقة غامضة.
وطالب عدد من رواد التواصل بالتحقيق العاجل في الواقعة التي نشرها موقع "صدى البلد" المصري اليوم أمس الجمعة والتي تفيد بمصرع زوجة مصرية بعد سقوطها من شرفة مسكنها بالطابق السابع.
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وبدأت الواقعة بمنشور على مواقع التواصل أعلن فيه زوج مصري مقيم في الأردن عن وفاة زوجته، آية عادل، مشيرًا إلى أنها لقيت مصرعها إثر حادث مروع.
وشككت أسرة الزوجة الراحلة وأصدقاءها في الرواية، موجهين اتهامات للزوج بالتورط في مقتلها، خاصة أنها سقطت من الطابق السابع لمسكنها.
وحسب معلومات نشرتها وسائل إعلام مصرية فقد تردد أن الزوجة كانت تخطط للانفصال عن زوجها، واستأجرت منزلًا جديدًا قبل وقوع الحادث بأيام.
وكشف موقع "صدى البلد" أن تقرير الطب الشرعي أشار إلى إصابة "آية" بجرح قطعي في الجبهة مع كسر في الجمجمة ونزيف شديد وتعرض الفخذ الأيسر والساق لضرب عنيف باستخدام آلة حادة وذلك قبل سقوطها من شرفة منزلها.
وذكر أن جيران المجني عليها شهدوا بوقائع تعذيب سابقة للزوجة على يد الزوج فيها طالبت أسرة الراحلة بتحقيق عاجل في القضية وبيان كافة الملابسات.(العربية)
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