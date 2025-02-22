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بطريقة هوليودية.. شاهدوا كيف هرب متّهم من قاعة المحكمة

Lebanon 24
22-02-2025 | 05:51
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في مشهد أشبه بالأفلام السينمائية، تمكن متهم من جنوب أفريقيا من الفرار من قاعة المحكمة في جوهانسبرج عبر النافذة، بحثا عن حريته بطريقة مثيرة ومذهلة.
ونجح الشاب أونوشانا ثاندو ساديكي في الهرب من الشرطة من قاعة المحكمة أثناء محاكمته، بتهمة السطو والسرقة.
وبحسب وسائل الإعلام، فإن ساديكي اندفع عبر باب قاعة المحكمة بينما كان القاضي يتحدث، قبل أن يتسلل عبر نافذة في الطابق العلوي، وينزل ثلاثة طوابق قبل أن يهرب من المحكمة.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لحظة هربه من مبنى المحكمة المكون من ثلاثة طوابق، حيث نزل عبر الجدار قبل أن يقفز من الطابق الثاني، ثم اندفع مسرعًا على درج المبنى واختفى عن الأنظار.
لكن رغم محاولته ومغامرته، فإن ذلك لم يدم طويلا، إذ تمكنت الشرطة من القبض عليه في اليوم التالي. (سبوتنيك)
 
 
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