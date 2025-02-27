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منوعات
تفاصيل صادمة داخل مشرحة أموات بمصر
Lebanon 24
27-02-2025
|
13:17
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كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في أسوان عن فضيحة صادمة داخل مشرحة المحافظة، حيث تم إحالة عامل خدمات سابق وثلاثة آخرين للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت تورطهم في سلسلة من المخالفات.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، ارتكب العامل السابق بالمشرحة عددا من الجرائم، منها سرقة قرط ذهبي من جثة سيدة مجهولة الهوية، وتحصيل أموال من ذوي المتوفين مقابل خدمات الغسل والتكفين التي يفترض أن تكون مجانية.
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كما سمح لمواطنين بمشاهدة الجثث دون تصريح، وقام بتغسيل جثة قتيل قبل وصول قرار النيابة، مما يعد انتهاكا صارخا للإجراءات القانونية.
ولم تتوقف المخالفات عند هذا الحد، حيث تبين أن العامل احتفظ بزجاجات مشروبات كحولية داخل ثلاجة حفظ الموتى، وقام بدعوة اثنين من المواطنين من غير العاملين بالمشرحة لدخولها وقضاء الليل فيها وتعاطي المشروبات الكحولية.
وأضافت الوسائل أن المتهم سمح لعدد من المواطنات بالدخول لمقر المشرحة وتقاضى منهن مبالغ مالية نظير القيام ببعض أعمال الدجل والشعوذة بجوار جثث المتوفين وباستخدام الأدوات الخاصة بأعمال الغسل بادّعاء مساعدتهن على الإنجاب.
أما المتهمون الآخرون، فشملت قائمة اتهاماتهم تحصيل أموال وتبرعات عينية من أهالي المتوفين بشكل غير قانوني، مما يؤكد وجود فساد ممنهج داخل المرفق الصحي. (سكاي نيوز)
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