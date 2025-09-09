إنذار في مطار هيثرو.. وهذا سبب الإخلاء العاجل!

Advertisement

شهد الدولي في مساء الاثنين حالة استنفار أمني بعد الاشتباه بوجود مواد خطرة داخل أحد مباني الركاب.الشركة المشغلة للمطار أعلنت إغلاق مبنى الركاب رقم 4 بالكامل وإخلاءه من المسافرين، فيما انتشرت فرق الطوارئ في المكان للتعامل مع الحادث.ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن أن الإجراء اتُخذ بعد الاشتباه بوجود "مواد خطرة"، من دون تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه المواد أو مصدرها.السلطات طلبت من المسافرين تجنّب التوجه إلى المبنى، في حين شوهدت حشود كبيرة من الركاب مصطفين في الخارج بانتظار التعليمات.ويُعد مطار هيثرو أحد أكثر المطارات ازدحاماً في العالم، وأي حادث أمني فيه يثير قلقاً واسعاً على المستوى الدولي. وحتى لحظة صدور البيان، أكدت أن باقي المباني تعمل بشكل طبيعي.