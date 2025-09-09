28
متفرقات
إنذار في مطار هيثرو.. وهذا سبب الإخلاء العاجل!
Lebanon 24
09-09-2025
|
00:30
photos
شهد
مطار هيثرو
الدولي في
لندن
مساء الاثنين حالة استنفار أمني بعد الاشتباه بوجود مواد خطرة داخل أحد مباني الركاب.
الشركة المشغلة للمطار أعلنت إغلاق مبنى الركاب رقم 4 بالكامل وإخلاءه من المسافرين، فيما انتشرت فرق الطوارئ في المكان للتعامل مع الحادث.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن
إدارة الإطفاء
أن الإجراء اتُخذ بعد الاشتباه بوجود "مواد خطرة"، من دون
الكشف عن
تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه المواد أو مصدرها.
السلطات
البريطانية
طلبت من المسافرين تجنّب التوجه إلى المبنى، في حين شوهدت حشود كبيرة من الركاب مصطفين في الخارج بانتظار التعليمات.
ويُعد مطار هيثرو أحد أكثر المطارات ازدحاماً في العالم، وأي حادث أمني فيه يثير قلقاً واسعاً على المستوى الدولي. وحتى لحظة صدور البيان، أكدت
إدارة المطار
أن باقي المباني تعمل بشكل طبيعي.
