Advertisement

متفرقات

إنذار في مطار هيثرو.. وهذا سبب الإخلاء العاجل!

Lebanon 24
09-09-2025 | 00:30
A-
A+
Doc-P-1414393-638929976294086444.png
Doc-P-1414393-638929976294086444.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهد مطار هيثرو الدولي في لندن مساء الاثنين حالة استنفار أمني بعد الاشتباه بوجود مواد خطرة داخل أحد مباني الركاب.
Advertisement

الشركة المشغلة للمطار أعلنت إغلاق مبنى الركاب رقم 4 بالكامل وإخلاءه من المسافرين، فيما انتشرت فرق الطوارئ في المكان للتعامل مع الحادث.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن إدارة الإطفاء أن الإجراء اتُخذ بعد الاشتباه بوجود "مواد خطرة"، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه المواد أو مصدرها.

السلطات البريطانية طلبت من المسافرين تجنّب التوجه إلى المبنى، في حين شوهدت حشود كبيرة من الركاب مصطفين في الخارج بانتظار التعليمات.

ويُعد مطار هيثرو أحد أكثر المطارات ازدحاماً في العالم، وأي حادث أمني فيه يثير قلقاً واسعاً على المستوى الدولي. وحتى لحظة صدور البيان، أكدت إدارة المطار أن باقي المباني تعمل بشكل طبيعي.
 
 
مواضيع ذات صلة
طوارئ في مطار هيثرو.. إخلاء جزئي بسبب حادث محتمل
lebanon 24
09/09/2025 08:45:26 Lebanon 24 Lebanon 24
إنذار إسرائيليّ عاجل لسكان غزة: أخلوا مبنى الرؤيا
lebanon 24
09/09/2025 08:45:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء برج إضافي في مدينة غزة
lebanon 24
09/09/2025 08:45:26 Lebanon 24 Lebanon 24
النيران تحاصر السكان شمال لوس أنجلوس.. أوامر إخلاء وتحذيرات عاجلة (فيديو)
lebanon 24
09/09/2025 08:45:26 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

إدارة الإطفاء

إدارة المطار

البريطانية

مطار هيثرو

البريطاني

الكشف عن

المطار

العاج

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
00:30 | 2025-09-09
23:00 | 2025-09-08
22:51 | 2025-09-08
16:00 | 2025-09-08
15:32 | 2025-09-08
14:00 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24