منوعات
ابتزاز وصور حميمة… عروس تكشف جرائم زوجها بعد الطلاق
Lebanon 24
08-10-2025
|
16:00
اتهمت عروس شابة من
محافظة البحيرة
زوجها بالابتزاز بعد أن استولى على صور ومقاطع فيديو حميمة لها التقطها قبل بدء حياتهما الزوجية، مستغلاً علاقاته النسائية السابقة. وأوضحت أمام سلطات التحقيق أن زوجها كرر أسلوب الابتزاز نفسه مع نساء أخريات قبلها، مستغلًا وعود الزواج للحصول على صور ومقاطع خاصة.
وأضافت العروس أن الزوج لم يكتفِ بالابتزاز، بل سرق هداياها من المشغولات الذهبية، وأجبر والدتها على توقيع مبالغ مالية تحت التهديد، بل واستعمل السلاح لإجبارها على توقيع إيصالات مماثلة، كما خدعها بارتداء الهدايا أمام والدته.
وأشارت إلى أنها أصبحت مطلقة، لكن الزوج احتفظ بهاتفها وممتلكاتها ولم يمنحها أي حقوق قانونية، ما تسبب لها ولأسرتها في حالة من الرعب والإرهاب النفسي. (ارم نيوز)
