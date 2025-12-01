Advertisement

منوعات

في هذا البلد... الإعجاب بصور الجنس الآخر على الإنترنت يُعتبر خيانة ويبرر الطلاق!

Lebanon 24
01-12-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1449661-639002310440772736.jpg
Doc-P-1449661-639002310440772736.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت تركيا حالة قضائية نادرة بعد نزاع زوجي وصل إلى المحكمة، حيث اعتبرت محكمة الاستئناف العليا أن الإعجاب بصور الجنس الآخر على وسائل التواصل الاجتماعي يُعد خيانةً تبرر طلب الطلاق.
Advertisement


بدأت القضية في محافظة قيصري بوسط تركيا، عندما تقدمت زوجة بدعوى ضد زوجها، مدعية أن إعجابه بصور نساء أخريات على الإنترنت يُمثل خيانةً وعدم إخلاص للعلاقة الزوجية.


في البداية، رأت محكمة الأسرة الخامسة في قيصري أن تصرف الزوج يُعد خطأً كبيراً تجاه زوجته، إلا أن الزوجة اعتبرت الوصف غير كافٍ، ليصدر لاحقاً قرار محكمة الاستئناف العليا الذي أكّد أن الإعجاب بصور الجنس الآخر على مواقع التواصل الاجتماعي يُشكل خيانة للثقة ويبرر طلب الطلاق.


وكشف المحامي التركي، توفيق إمام أوغلو، أن قرار المحكمة العليا يعد سابقة قضائية، وأُدخل معياراً مهماً في النظام القضائي يتعلق باستخدام الأزواج لوسائل التواصل الاجتماعي.
 

وأضاف المحامي، أن المحاكم ستصنف من الآن، إعجاب الزوجين على وسائل التواصل الاجتماعي ضمن نطاق الإخلال بالوفاء والثقة في قضايا الطلاق التي ستنظرها، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام التركية.


وأوضح إمام أوغلو، أن لقطات شاشة الهاتف والرسائل وجميع التفاعلات الرقمية، ستؤخذ في الاعتبار في قضايا الخلافات الزوجية، وتُعدّ أدلة قوية في قضايا الطلاق. (آرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
شاعرة معروفة تكشف حقيقة طلاقها وتنفي الشائعات حول خيانتها الزوجية (فيديو)
lebanon 24
02/12/2025 09:52:43 Lebanon 24 Lebanon 24
في لبنان.. هذا ما شهده الانترنت مساء
lebanon 24
02/12/2025 09:52:43 Lebanon 24 Lebanon 24
يحتوي على مادة خطرة.. تحذير من منشط جنسي خطير يُباع عبر الإنترنت
lebanon 24
02/12/2025 09:52:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: ما من شيء على الاطلاق يمكن ان يبرر الارهاب
lebanon 24
02/12/2025 09:52:43 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

المحكمة العليا

وسائل الإعلام

الاستئناف

هذا البلد

التركية

العليا

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
00:57 | 2025-12-02
23:00 | 2025-12-01
16:34 | 2025-12-01
16:32 | 2025-12-01
14:43 | 2025-12-01
11:09 | 2025-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24