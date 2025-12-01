في هذا البلد... الإعجاب بصور الجنس الآخر على الإنترنت يُعتبر خيانة ويبرر الطلاق!

Advertisement

بدأت القضية في محافظة قيصري بوسط تركيا، عندما تقدمت زوجة بدعوى ضد زوجها، مدعية أن إعجابه بصور نساء أخريات على الإنترنت يُمثل خيانةً وعدم إخلاص للعلاقة الزوجية.في البداية، رأت محكمة الأسرة الخامسة في قيصري أن تصرف الزوج يُعد خطأً كبيراً تجاه زوجته، إلا أن الزوجة اعتبرت الوصف غير كافٍ، ليصدر لاحقاً قرار محكمة الاستئناف العليا الذي أكّد أن الإعجاب بصور الجنس الآخر على يُشكل خيانة للثقة ويبرر طلب الطلاق.وكشف المحامي ، توفيق إمام ، أن قرار يعد سابقة قضائية، وأُدخل معياراً مهماً في النظام القضائي يتعلق باستخدام الأزواج لوسائل التواصل الاجتماعي.وأضاف المحامي، أن المحاكم ستصنف من الآن، إعجاب الزوجين على وسائل التواصل الاجتماعي ضمن نطاق الإخلال بالوفاء والثقة في قضايا الطلاق التي ستنظرها، بحسب ما نقلت عنه .وأوضح إمام أوغلو، أن لقطات شاشة الهاتف والرسائل وجميع التفاعلات الرقمية، ستؤخذ في الاعتبار في قضايا الخلافات الزوجية، وتُعدّ أدلة قوية في قضايا الطلاق. (آرم نيوز)