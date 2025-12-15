أب يطلق النار على ابنه.. والسبب غريب!

وجهت شرطة الأميركية اتهامًا بالشروع في القتل لرجل يبلغ 84 عامًا، على خلفية إطلاقه النار على ابنه إثر خلاف عائلي داخل منزل الأسرة.





وبحسب وثيقة أمنية نقلتها صحيفة " "، حضرت القوى الأمنية إلى المكان بعد تلقي بلاغات عن حادثة إطلاق نار داخل أحد المنازل في الحي.





وأفاد المحققون بأن نواك كان يعيش مع زوجته البالغة 85 عامًا وابنتهما البالغة 62 عامًا، وكان يتولى رعايتهما، إذ تتلقى الزوجة رعاية صحية منزلية، بينما تعاني الابنة من إعاقة.





وكشفت التحقيقات أن ابن نواك وزوجته المنزل في اليوم نفسه، وتحول العائلي إلى جدال حاد بعد أن أعرب الأب عن استيائه من قلة الزيارات، رغم أن الابن كان يزور الأسرة بانتظام وفقًا للتقارير الإعلامية.





وأوضحت الشرطة أن الخلاف تصاعد، قبل أن يتوجه نواك إلى غرفة نومه ويعود حاملاً سلاحًا ناريًا، ليطلق النار على ابنه داخل المنزل، بحسب إفادة زوجة الضحية.





بعد الحادث، بدا نواك في حالة صدمة وانهيار، بينما نُقل الابن إلى المستشفى لتلقي العلاج الفوري، وخضع لإجراءات طبية عاجلة، كما تم نقل الأب لاحقًا بسبب مشكلات صحية.





ووجهت إلى نواك تهمة الشروع في القتل، وتم إيداعه في مجمع سجون مقاطعة بريفارد بولاية . ومثل المتهم أمام المحكمة لأول مرة في 11 كانون الأول، حيث قرر القاضي تعيين محامٍ عام له واحتجازه من دون كفالة. (آرم نيوز)

