فاز بـ 50 مليون دولار.. هكذا تحوّل هذا المستأجر إلى واحد من كبار الأثرياء في مدينته

فاز بـ 50 مليون دولار.. هكذا تحوّل هذا المستأجر إلى واحد من كبار الأثرياء في مدينته
تمكن أب أسترالي من سكان مدينة ملبورن من تحقيق فوز استثنائي ليلة الخميس الخميس بعدما حصد منفرداً جائزة "باوربول" الكبرى التي بلغت قيمتها 50 مليون دولار أسترالي، ليتحول في لحظات من مستأجر إلى واحد من كبار الأثرياء في المدينة.

واكتشف الأب المحظوظ فوزه بينما كان يتابع مباراة كرة القدم الأسترالية (AFL) التي جمعت فريقي "ريتشموند تايجرز" و"كارلتون بلوز" على أريكته في المنزل.

وكشف الفائز لممثلي "The Lott" (المؤسسة الرسمية لليانصيب في أستراليا) أنه كاد يضيع الفرصة بسبب شكه في صحة البريد الإلكتروني الذي أخطره بالفوز، حيث قام بحذف الرسالة الأولى فور وصولها ظناً منه أنها رسالة احتيالية أو بريد مزعج.

وقال: "رأيت البريد الإلكتروني الأول ولم أكلف نفسي عناء فتحه، بل حذفته مباشرة لاعتقادي أنه غير حقيقي.. ولكن عندما وصلتني رسالة ثانية، شعرت بالفضول وقررت التحقق عبر التطبيق الرسمي، وعندها صعقت بوجود مبلغ 50 مليون دولار.. إنه أمر لا يصدقه عقل".

ووفق تصريحاته ، كان الفائز يشاهد المباراة برفقة ابنه حين داهمته أنباء الثروة، إلا أنه اختار التريث قبل إبلاغ زوجته التي كانت خارج المنزل.

وعلّق قائلا: "أنتظر عودة زوجتي لأزف إليها هذه البشرى.. أعلم أنها لن تصدقني بسهولة، لكنني متأكد أنها بمجرد رؤية التذكرة ستغلبها الدموع من شدة الصدمة والفرح".

وعلى الرغم من ضخامة المبلغ، أكد الأب الأسترالي التزامه بالبقاء "متواضعاً"، مشيراً إلى أن أولويته هي تأمين مسكن لعائلته بعد سنوات من العيش في بيوت الإيجار، مضيفاً "لم نعد نصدق أننا سنمتلك منزلاً خاصاً بنا يوماً ما، لكن الآن سنشتري منزلاً في ضاحيتنا نفسها، وسأقوم بشراء منازل لأبنائي أيضاً لنعيش جميعاً دون أعباء القروض العقارية".
 
