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برجك اليوم

Lebanon 24
25-06-2026 | 23:00
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الحمل
تشير التوقعات إلى استمرارك في بذل جهد كبير ينعكس إيجابًا على مستقبلك المهني والشخصي. قد تواجه بعض النفقات غير المتوقعة، لذا يُنصح بالانتباه للإنفاق. عاطفيًا، هناك دفء في العلاقة وفرص لتعزيز الثقة مع الشريك.
الثور
قد يكون اليوم مناسبًا للحوار وحل الخلافات العائلية بهدوء. عاطفيًا، هناك فرص لعلاقات جديدة أو تطور علاقة قائمة. مهنيًا، من المهم التعامل مع الضغوط بحكمة لتجنب تصعيد المشكلات.
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الجوزاء
تبدو الفرص المالية في تحسن، وقد تنجح في إتمام صفقة مهمة. عاطفيًا، تحتاج إلى مزيد من الوضوح في التواصل مع الشريك. صحيًا، يفضل الابتعاد عن التوتر واللجوء لأساليب استرخاء فعالة.
السرطان
التفكير الإيجابي يساعدك على اتخاذ قرارات مهمة. عاطفيًا، قد تحتاج إلى إعادة تقييم العلاقة. مهنيًا، الثقة بالنفس ستكون مفتاح النجاح اليوم.
الأسد
يوم يحمل فرصًا لتعويض خسائر سابقة وتحقيق إنجازات جديدة. عاطفيًا، قد يتم حل سوء فهم قديم. مهنيًا، هناك احتمال لشراكة ناجحة بشرط التوثيق الجيد.
العذراء
قد تواجه بعض المواقف المحرجة، لكن هدوءك يساعدك على تجاوزها. عاطفيًا، حاول تقليل المثالية الزائدة. مهنيًا، قد تبدأ نتائج إيجابية بالظهور لمشروع جديد.
الميزان
فرص لتوسيع العلاقات وربما التواصل مع أشخاص من خارج محيطك. عاطفيًا، قد تظهر بعض الخلافات البسيطة. صحيًا، من الجيد الالتزام بروتين صحي أكثر استقرارًا.
العقرب
احذر من الأشخاص غير الواضحين في نواياهم. عاطفيًا، الحوار الصريح ضروري لتجنب سوء الفهم. مهنيًا، قد تصلك أخبار إيجابية بخصوص فرصة منتظرة.
القوس
يوم يحمل طاقة إيجابية وفرصًا رومانسية مميزة. مهنيًا، قد تحصل على مكافأة أو تقدير لجهودك السابقة. صحيًا، ينصح بالراحة وتخفيف الضغط.
الجدي
تتحسن الأمور المهنية تدريجيًا، مع ضرورة تجنب التسرع. عاطفيًا، قد تشهد لحظات جميلة مع الشريك. مهنيًا، مناسب للبدء بخطوات عملية مدروسة.
الدلو
فرص لشراكات جديدة قد تفتح أبوابًا مهمة. عاطفيًا، تحتاج إلى وضوح أكبر في مشاعرك. صحيًا، حاول الابتعاد عن التوتر والعناد.
الحوت
يوم مناسب للمبادرة واتخاذ قرارات جديدة. عاطفيًا، تتضح لك الصورة بشأن العلاقة. مهنيًا، قد تتحمل مسؤوليات إضافية تؤدي لاحقًا إلى مكافآت.
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العذراء

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