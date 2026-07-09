حادثة مثيرة.. مدرب قفز من طائرة تدريب وهذا ما حصل مع طالبته المتدربة!

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ووقعت الحادثة في بلدة ، حيث أعلن المحلي فتح تحقيق في وفاة مدرب الطيران لياندرو أندريس بيرتازو، مشيراً إلى أن الطائرة، وهي من طراز "سيسنا 150G"، وُضعت في عهدة الشرطة.وكان بيرتازو يعمل في مدرسة "فلاينغ باروت كوردوبا" للطيران، فيما كانت الطالبة، التي عُرفت باسم روزاريو فقط، تقوم برحلة التدريب الثانية له في ذلك اليوم.المدرسة إدواردو ألفاريز إن المدرب البالغ 42 عاماً كان صديقاً له، واصفاً إياه بأنه "شخص جميل ذو ابتسامة رائعة"، مؤكداً أنه لم تظهر أي مؤشرات مسبقة على ما كان يخطط له.وأضاف ألفاريز لشبكة "TN" التابعة لـ"CNN": "لقد اتخذ هذا القرار المأساوي على متن طائرة وكان بجانبه ".وتابع: "من المستحيل التفكير في الأمر أو فهمه، لكن العقل معقد للغاية".وأوضح أن روزاريو كانت "في حالة صدمة تامة" بعد الهبوط، لكنها تمكنت من رواية ما حدث.وبحسب روايتها، قال لها بيرتازو: "أنتِ تعرفين ما عليكِ فعله، استمري"، قبل أن يفك حزام الأمان ويفتح باب الطائرة ويقفز.وقال ألفاريز إن الطالبة ظنت بداية أنه قفز بمظلة، قبل أن تدرك أنه لم يفعل، مشيراً إلى أنها نجحت في إنزال الطائرة من دون وقوع أي أضرار.ووصفت المدرسة بيرتازو بأنه مدرب متمرس عمل لديها لنحو 10 سنوات، وكان أيضاً طياراً تجارياً. (the news daily)