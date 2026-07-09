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منوعات

حادثة مثيرة.. مدرب قفز من طائرة تدريب وهذا ما حصل مع طالبته المتدربة!

Lebanon 24
09-07-2026 | 00:23
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حادثة مثيرة.. مدرب قفز من طائرة تدريب وهذا ما حصل مع طالبته المتدربة!
حادثة مثيرة.. مدرب قفز من طائرة تدريب وهذا ما حصل مع طالبته المتدربة! photos 0
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تمكنت طالبة طيران تبلغ 22 عاماً من الهبوط بطائرة تدريب بمفردها في الأرجنتين، بعدما قفز مدربها من الطائرة أثناء الرحلة ولقي حتفه.
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ووقعت الحادثة في بلدة توليدو، حيث أعلن مكتب المدعي العام الفيدرالي المحلي فتح تحقيق في وفاة مدرب الطيران لياندرو أندريس بيرتازو، مشيراً إلى أن الطائرة، وهي من طراز "سيسنا 150G"، وُضعت في عهدة الشرطة.

وكان بيرتازو يعمل في مدرسة "فلاينغ باروت كوردوبا" للطيران، فيما كانت الطالبة، التي عُرفت باسم روزاريو فقط، تقوم برحلة التدريب الثانية له في ذلك اليوم.

وقال مدير المدرسة إدواردو ألفاريز إن المدرب البالغ 42 عاماً كان صديقاً له، واصفاً إياه بأنه "شخص جميل ذو ابتسامة رائعة"، مؤكداً أنه لم تظهر أي مؤشرات مسبقة على ما كان يخطط له.

وأضاف ألفاريز لشبكة "TN" التابعة لـ"CNN": "لقد اتخذ هذا القرار المأساوي على متن طائرة وكان بجانبه شخص آخر".

وتابع: "من المستحيل التفكير في الأمر أو فهمه، لكن العقل البشري معقد للغاية".

وأوضح أن روزاريو كانت "في حالة صدمة تامة" بعد الهبوط، لكنها تمكنت من رواية ما حدث.

وبحسب روايتها، قال لها بيرتازو: "أنتِ تعرفين ما عليكِ فعله، استمري"، قبل أن يفك حزام الأمان ويفتح باب الطائرة ويقفز.

وقال ألفاريز إن الطالبة ظنت بداية أنه قفز بمظلة، قبل أن تدرك أنه لم يفعل، مشيراً إلى أنها نجحت في إنزال الطائرة من دون وقوع أي أضرار.

ووصفت المدرسة بيرتازو بأنه مدرب متمرس عمل لديها لنحو 10 سنوات، وكان أيضاً طياراً تجارياً. (the news daily)
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مكتب المدعي العام

المدعي العام

وقال مدير

الأرجنتين

الفيدرالي

شخص آخر

البشري

توليدو

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