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بالفيديو.. إطار منفلت يصدم شاباً في الشارع

Lebanon 24
06-11-2026 | 01:06
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بالفيديو.. إطار منفلت يصدم شاباً في الشارع
بالفيديو.. إطار منفلت يصدم شاباً في الشارع photos 0
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أطاح إطار شاحنة منفلت بطالب يبلغ 19 عاماً، بعدما انفصل عن الشاحنة أثناء سيرها في أحد الأنفاق في العاصمة التشيلية سانتياغو، وواصل التدحرج في الشارع قبل أن يصطدم بالشاب ويسقطه أرضاً.

وأظهر تسجيل مصوّر التقطته كاميرات المراقبة في 29 تشرين الأول، الشاب وهو يسير بمحاذاة الطريق، قبل أن يظهر الإطار بشكل مفاجئ ويصدمه بقوة، من دون أن يتمكن من تفاديه.

وبحسب شهود عيان سارعوا إلى مساعدة المصاب، فقد تعرّض لإصابة في ذراعه، وكان ينزف ويعاني نوبات من الدوار عقب الاصطدام.

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