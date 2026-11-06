بالفيديو.. إطار منفلت يصدم شاباً في الشارع

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أطاح إطار شاحنة منفلت بطالب يبلغ 19 عاماً، بعدما انفصل عن الشاحنة أثناء سيرها في أحد الأنفاق في العاصمة التشيلية سانتياغو، وواصل التدحرج في الشارع قبل أن يصطدم بالشاب ويسقطه أرضاً.
وأظهر تسجيل مصوّر التقطته كاميرات المراقبة في 29 تشرين الأول، الشاب وهو يسير بمحاذاة الطريق، قبل أن يظهر الإطار بشكل مفاجئ ويصدمه بقوة، من دون أن يتمكن من تفاديه.
وبحسب شهود عيان سارعوا إلى مساعدة المصاب، فقد تعرّض لإصابة في ذراعه، وكان ينزف ويعاني نوبات من الدوار عقب الاصطدام.
What are the odds you get dropkicked by a tire someday?
This 19 year old in santiago, Chile thought the same thing. Luckily the injuries were non-life-threatening.😳 https://t.co/bUoqRbTkRM— My moms caregiver ™ (@mymomcare) November 5, 2026
What are the odds you get dropkicked by a tire someday?
This 19 year old in santiago, Chile thought the same thing. Luckily the injuries were non-life-threatening.😳 https://t.co/bUoqRbTkRM