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متفرقات

جريمة مروعة.. زوج يطعن زوجته أكثر من 13 مرة

Lebanon 24
08-11-2026 | 23:00
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جريمة مروعة.. زوج يطعن زوجته أكثر من 13 مرة
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كشفت التحقيقات الأولية في جريمة مقتل الفلسطينية نور منصور (40 عامًا) بمدينة الطيرة، عن تفاصيل مروعة، بعدما تعرضت لطعنات عدة بسكين داخل منزلها، وسط شبهات بتورط زوجها في قتلها.

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وبحسب المعطيات الأولية، تلقت الضحية أكثر من 13 طعنة في أنحاء متفرقة من جسدها، فيما تشير الشبهات إلى أن زوجها حاول تمزيق جسدها خلال الاعتداء، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة فارقت الحياة على أثرها قبل وصول فرق الإسعاف.

ورغم محاولات إنعاشها، أعلنت الطواقم الطبية وفاة السيدة داخل المنزل متأثرة بإصابتها.

وأفادت التحقيقات بأن الزوج، وهو في الخمسينيات من عمره، أصيب بجروح متوسطة، وسط اشتباه بتناوله سم الفئران في محاولة لإنهاء حياته، قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن خلافات عائلية قد تكون وراء الجريمة، فيما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابساتها ودوافعها.

 
 
 
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