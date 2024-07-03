حفل تكريمي للجسم القضائي في طرابلس.. المطران سويف: انتم صورة لبنان

أقام رئيس أساقفة ابرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، احتفالا تكريميا للجسم القضائي في دار المطرانية قلاية الصليب في طرابلس، شارك فيه النائب ايلي خوري، مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام.

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وأكد المطران سويف "اننا نجتمع كأسرة واحدة لنشد على أيديكم ونثني على جهودكم في تحقيق العدالة رغم كل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد.. بداية لا بد ان اشكر جهودكم وسهركم على حفظ حقوق المواطنين وصونها، فأنتم صمام أمان لهذا الوطن وضميره، وانتم بالحقيقة صورة لبنان، فان لم يبن الرب البيت فالقاضي يدعم البنائين".



وقال:"نحن معا في احقاق الحق، ونحن نتكلم كمؤسسة دينية ونجتمع في مطرانية وفي حضور دار الافتاء، وبذلك نحن معا في هذا المشوار ومتواجدون مع الناس والنواب والمجتمع المدني".



أضاف:"نحن معا في صون الكرامة الانسانية ، ومعا لبناء لبنان المواطنة والمواطنية، فلبنان الوطن هو كرامة كل مواطن ومواطنة".



‎بدوره قال المفتي امام:"بدوري اشكر سيادتكم على هذه اللفتة الكريمة تجاه نخبة المجتمع ، وهم من تتوجه اليهم الانظار لانهم ميزان العدالة والحق ، وامل المظلوم وكل صاحب حق ، لذلك انتم جديرون دوما بالتقدير والاحترام والاعتزاز بكم، وانتم ركن اساسي من اركان وطننا". (الوكالة الوطنية للإعلام)



