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فنون ومشاهير

راقصته بحماسة كبيرة.. نجوى كرم تتألق بالأحمر في زفاف حفيد شقيقتها شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)

Lebanon 24
08-07-2024 | 00:50
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انتشرت مؤخرا فيديوهات أطلت فيها الفنانة نجوى كرم في حفل زفاف ابن بنت شقيقتها "ميشو".

وتألقت نجوى بفستان باللون الأحمر، وحرصت على مراقصة حفيد شقيقتها والتعبير عن فرحتها الشديدة به.
 
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وأشاد الجمهور الواسع بحماسة وعفوية نجوى في الفيديوهات حيث بدت ترقص بحماسة كبيرة، وأثنوا على متانة العلاقة الأسرية في حياتها، والتي دائما ما تهتم بها وتحرص على إظهارها.

وحرصت نجوى على تهنئة ميشو وعروسته، عبر حساباتها في السوشال ميديا، حيث شاركت صورة تجمعها بالعروسين، مع تعليق عبرت من خلاله عن فرحتها بهذه المناسبة.

واستذكرت نجوى بعض اللحظات المميزة التي جمعتها بـ "ميشو"، حيث نشرت فيديو، خلال قيام أحد البرامج بمفاجئتها بظهوره في البرنامج، لتسارع على الفور لاحتضانه، كما نشرت صورة تجمعهما من طفولته.
 
 
وكانت نجوى استغلت حفلها الغنائي في رومانيا، وقررت الإعلان رسميًا عن زواجها من رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني الذي يصغرها بسنوات.(البوابة)

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