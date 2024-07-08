إعلان قداسة الإخوة المسابكيين الموارنة في رعية مار مارون - الجميزة

تحتفل رعية مار مارون الجميزة في بيروت بالقداس الإلهي، عند الحادية عشرة والربع من قبل ظهر يوم الاحد في 14 تموز الحالي، تكريما واستعدادا لإعلان قداسة الإخوة المسابكيين الموارنة الشهداء، في 20 تشرين الاول المقبل.

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