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أفراح ومناسبات
سرب من الإعلاميات في الخارج ! ماذا يخططن ؟
Lebanon 24
20-07-2024
|
01:38
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في خطوة لافتة انطلقت 16 إعلامية من عدة وسائل محلية في رحلة نقاهة إلى انطاليا. بعد نجاح مبادرتهن الأولى العام الفائت في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة قررن من بعدها استكمال المساعي للقيام بالمزيد من المبادرات المماثلة التي تحفّز على التلاقي مهما اختلفت الانتماءات او المقاربات السياسية في ما بينهن .
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عن تلك المبادرات تقول المستشارة الإعلامية لوزير العدل مرلين وهبة وقد نظمت رحلة زميلاتها : إن الهدف من هذه المبادرات اللقاءات أو الرحلات إلى الخارج هو التأكيد بأنه مهما اختلفت الانتماءات أو مقاربة الزميلات للواقع السياسي ، يبقى الانتماء إلى الوطن أقوى وهو الغالب ، ويبقى حب الحياة هو الطاغي ، اما شغف المهنة فسيبقى دائماً الجامِع .
وفي السياق كشفت وهبة انها مع الزميلات بصدد التحضير لحفل ضخم السنة المقبلة احتفالا باليوم العالمي للمرأة.
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