واتساب يصل لـ 100 مليون مستخدم شهريًا في أميركا

وصل "واتساب" أخيرًا إلى 100 مليون مستخدم نشط شهريًا في الولايات المتحدة.

وتشتهر هذه السوق بشغفها بخدمة iMessage من Apple، لذا فإن هذا إنجاز كبير بالنسبة لواتساب، على عكس أي مكان آخر في العالم.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرغ عبر قناته على "واتساب" الخميس، أن أكثر من 50% من مستخدمي التطبيق لديهم جوالات "أيفون"، وهي المرة الأولى التي يتضمن فيها إعلان بيانات عامة حول المستخدمين في الولايات المتحدة.(gsmarena)