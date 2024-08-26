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أفراح ومناسبات

رابطة قنوبين زارت مطران ماتييورا اليونانية في سيدة البلمند

Lebanon 24
26-08-2024 | 07:59
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قام وفد من "رابطة قنوبين البطريركية للرسالة والتراث" بزيارة إلى دير سيدة البلمند، حيث التقى بمطران أبرشية "ستاجين وماتييورا" اليونانية، تايوكليتوس لمناسبة زيارته البطريركية الأرثوذكسية مع ذخائر القديسين بندلايمون ويوحنا فم الذهب، في حضور رئيس دير البلمند الأرشمندريت جورج يعقوب.
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وتأتي الزيارة في إطار استمرار التعاون الذي بدأ عام 2019 بين موقع ماتييورا في اليونان ووادي قنوبين في لبنان.
 
وتم مناقشة سبل تعزيز التعاون في المجالات الثقافية والحج الديني، مع التركيز على حماية المواقع الطبيعية والثقافية وتطوير البنية التحتية للحج.
 
كما تم بحث تعزيز الحياة الروحية في أديار الوادي المقدس، واقترح المطران إقامة جماعات مكرسة في الأديرة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع البطريركية الأرثوذكسية الإنطاكية. (الوكالة الوطنية للإعلام)





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