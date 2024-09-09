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أفراح ومناسبات
مؤتمر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن "الإصلاحات الإدارية"
Lebanon 24
09-09-2024
|
06:21
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ينظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، مؤتمرا عن "تمكين الحكم المحلي والإصلاحات الإدارية في لبنان"، بالشراكة مع وزارة الداخلية والبلديات وبتمويل من الاتحاد الأوروبي (EU)، العاشرة والنصف من قبل ظهر غد الثلاثاء في فندق موفنبيك - بيروت، برعاية وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي.
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يقدّم هذا الحدث "منصة للمسؤولين للمشاركة في مناقشات حول إصلاحات الحكم المحلي، ودور التكنولوجيا في دعم هذه الإصلاحات، بالإضافة إلى تبادل الممارسات الإدارية الفعالة للبلديات والسلطات المحلية، كما يسلط الضوء على الجهود التعاونية ومساهمات الشركاء المحليين، بما في ذلك وزارة الداخلية والبلديات والمديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية، وسيستعرض مبادراتهم واستراتيجياتهم الهادفة إلى دعم وإصلاح الحكم المحلي في لبنان".
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