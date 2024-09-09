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أفراح ومناسبات

برنامج "LIFE" يدعم الطلاب اللبنانيين المحتاجين

Lebanon 24
09-09-2024 | 09:41
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في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وتأثيرها المباشر على المستقبل التعليمي والمهني للشباب اللبناني، تتجلّى بارقة الأمل في الجهود التي تبذلها  "LIFE"، الشبكة المهنية العالمية التي تضمّ محترفين لبنانيين منتشرين في عالم الاغتراب، والعمل الجماعي الذي يقومون به لتمكين الشباب في لبنان وبناء مستقبل أكثر إشراقاً لهم.
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منذ تأسيسها في عام 2009، التزمت الجمعية من خلال شبكتها المنتشرة حول العالم، بدعم قطاع التعليم العالي في لبنان، فاستفاد أكثر من 1,100 طالب من برامجها التعليمية. خلال عام 2023 وحده، تمكّنت من دعم 425 طالباً، 80% منهم مقيمين في لبنان. يعكس هذا الالتزام المستمرّ الدور الحيوي الذي تلعبه مساهمات المغتربين في تعزيز القطاع الأكاديمي في لبنان.
 
ويقدم برنامج LIFE للتعليم المساعدة المالية للطلاب اللبنانيين المحتاجين للدعم، بالشراكة مع جامعات مرموقة محلياً ودولياً.
 
وتقول المديرة العامة لـ "LIFE Generation"، زينة فرحات أنّه" يشكّل كلّ من الالتزام والتضامن الذي أظهره المغتربون اللبنانيون مصدر إلهام حقيقي لنا. باستثمارنا في التعليم، نحن لا ندعم الطلاب بصورة فردية فحسب، بل نستثمر في الشباب اللبناني، الرأسمال البشري لوطننا، ونضع حجر الأساس لمستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً للبنان. ستساعد الجهود التي نبذلها اليوم، الجيل القادم في التغلب على التحديات، ليكون مدعوماً من قبل مجتمع متكافل ومتماسك".
 
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