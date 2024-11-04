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أفراح ومناسبات

نشاطات ترفيهية لاطفال جنوبيين في تكميلية مرياطة

Lebanon 24
04-11-2024 | 08:26
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استكملت جمعية "حماية دعم وعطاء" نشاطاتها الترفيهية في تكميلية مرياطة الرسمية، بهدف رسم البسمة على وجوه الاطفال النازحين من الجنوب الذين شاركوا في عدد من هذه النشاطات والالعاب في جو موسيقي مليء بالفرح، فرقصوا وغنوا ورسموا وتشاركوا مع بعضهم في رسم علم لبنان بطريقة مميزة. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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