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أفراح ومناسبات

بمناسبة الاستقلال.. جوقة الأطفال في رعيّة مار جرجس نهر إبراهيم ترنم للسلام (فيديو)

Lebanon 24
22-11-2024 | 05:30
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بمناسبة ذكرى الاستقلال، رنمت جوقة الأطفال في رعيّة مار جرجس نهر إبراهيم من أجل ان يعم السلام وطننا الحبيب لبنان .
 
 
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