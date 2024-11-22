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أفراح ومناسبات
بمناسبة الاستقلال.. جوقة الأطفال في رعيّة مار جرجس نهر إبراهيم ترنم للسلام (فيديو)
Lebanon 24
22-11-2024
|
05:30
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بمناسبة ذكرى الاستقلال، رنمت جوقة الأطفال في رعيّة مار جرجس نهر إبراهيم من أجل ان يعم السلام وطننا الحبيب لبنان .
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