شهدت واجهة بيروت البحريّة ليلة ساحرة مع عرض "Christmas on Ice 2" الافتتاحيّ: "The Tale of Emily & The Nutcracker".

وعرض "Christmas on Ice" ليس عاديّاً، وهو تتويج للتميّز الثّقافيّ الّذي يجمع بين التّكنولوجيا المتطوّرة والمواهب الاستثنائيّة، بهدف تقديم موسم أعياد مبتكر، لا مثيل له.

وتستمرّ العروض حتّى 5 كانون الثاني 2025، ليحظى الجميع بفرصة الاستمتاع بسحر موسم الأعياد.