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المرأة

حلا الترك تتعرّض للانتقاد بسبب تصريح جريء.. ماذا قالت؟

Lebanon 24
02-07-2024 | 10:33
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عبّرت الفنانة حلا الترك عن انزعاجها من بعض المعجبين الذين يطالبونها بأخذ الصور بالفلاتر، مؤكدةً أن هذه الطريقة لا تعجبها وتزعجها.

ولفتت الترك في مقطع مصوّر عبر "سناب شات" إلى أنها ترفض التقاط الصور بالفلاتر مع المعجبين الذين يطلبون منها اختيار فلتر مناسب للصورة التي يريدون توثيقها معها.
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وأكدت الفنانة البحرينية أنها تتلقى أحياناً طلبات تُزعجها ممن يريدون التقاط صورة معها بسبب استخدامهم فلتر معين يغيّر الشكل بالكامل، لافتةً إلى أن البعض يطلبون منها اختيار الفلتر المفضل لها.

وأضافت خلال حوارها مع متابعيها أنها لا تحب  هذه الطريقة وترفض التصوير باستخدام الفلاتر التي تغير الملامح فتبدو كأنها شخص آخر، لافتةً إلى أنها لا تُمانع في أن يستخدم المعجبون الفلاتر في صورهم العادية، لأنهم قد يكونون معتادين على ذلك، أما هي فلا ترغب في توثيق صورها بهذه الطريقة.

وأشارت إلى أنها تتمنى لو كان في مقدورها أن تمنع كل مَن يلتقط صورة معها من استخدام الفيلتر حتى وإن كانت الكاميرا "تظلم أو بها عطل"، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع، وانقسمت التعليقات بين مَن رأى أنها محقّة وأيّد موقفها من الفلاتر، ومَن انتقد ما تقوله، معتبرين أنها لا تزال صغيرة في هذا المجال وتحتاج الى المزيد من النضج والشهرة لوضع شروط على المعجبين.
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