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المرأة

فنانة تنشر فديو تطلب فيه عريساً: "زوجوني"

Lebanon 24
03-07-2024 | 07:07
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نشرت الفنانة شمس الكويتية فيديو، طلبت فيه عريسا على نحو طريف.
 
 
وقالت شمس: "أبغى أستقر زوجوني، أعزائي متابعيني في إنستغرام وسناب شات وتويتر، الّي فيكم يلاقيلي عريس بايع نفسه أو أمه داعية عليه، يتفضل يقدم الـCV". (فوشيا)
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