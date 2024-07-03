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المرأة
فنانة تنشر فديو تطلب فيه عريساً: "زوجوني"
Lebanon 24
03-07-2024
|
07:07
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نشرت الفنانة شمس الكويتية فيديو، طلبت فيه عريسا على نحو طريف.
وقالت شمس: "أبغى أستقر زوجوني، أعزائي متابعيني في إنستغرام وسناب شات وتويتر، الّي فيكم يلاقيلي عريس بايع نفسه أو أمه داعية عليه، يتفضل يقدم الـCV". (فوشيا)
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