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فنون ومشاهير
بعد أن وجدت جثة.. التحقيقات تكشف سبب وفاة "تيك توكر" مشهورة
Lebanon 24
03-07-2024
|
23:00
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كشفت التحقيقات الرسمية النهائية بوفاة "التيك توكر" والكاتبة والمخرجة الناشئة إيفا إيفانز أنها انتحرت نتيجة معاناة نفسية؛ لتطوى بذلك صفحة الفتاة الشهيرة البالغة من العمر 29 عامًا، أمضت بعضها عبر السوشال، حيث يناهز عدد متابعيها حوالي 300 ألف شخص.
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ووفق موقع "TMZ" العالمي، فإن إيفا انتحرت فعلًا باستخدام حبل لشنق نفسها في شقتها الكائنة بمدينة نيويورك، وتم العثور على جثتها هامدة.
وكانت ليلى جوي شقيقة إيفا أعلنت خبر وفاتها، من دون الكشف عن السبب، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت: "تلقت عائلتي أخبارًا تفيد بوفاة أختي الجميلة إيفا، الجميلة والرائعة والمبدعة والمرحة، بعد مرور 24 ساعة، ما زلت أجد نفسي في حالة إنكار وعدم تصديق ما جرى، لذلك أعلم مدى صعوبة تقبّل تلك الأخبار، وصعوبة التعامل معها".
وفي وقت سابق، كشفت إيفا أنها اضطرت للذهاب إلى طبيب نفسي في سن الـ 16 بسبب مشاكل عدة واجهتها في طفولتها.
المصدر: فوشيا
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