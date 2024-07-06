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المرأة

بـ"هوت شورت".. ابنة نوال الزغبي ترقص على أنغام أغنية والدتها في فرنسا (فيديو)

Lebanon 24
06-07-2024 | 02:09
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نشرت تيا ديب ابنة الفنانة نوال الزغبي فيديو عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وأطلت تيا في الفيديو وهي تستمتع بوقتها على البحر بـ "هوت شورت" من الجينز خلال تواجدها مع والدتها في عطلة في مدينة كان الفرنسية.
 
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ورقصت تيا وتمايلت على أنغام أغنية والدتها "من باريس".

يُذكر ان تيا درست تصميم الأزياء في إيطاليا.  

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