تمّ نقلها إلى المستشفى... الكشف عن تفاصيل مشاجرة بين شيرين وحسام حبيب

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قامت الفنانة شيرين عبدالوهاب، بتحرير محضر بقسم التجمع الخامس، ضد طليقها الفنان حسام حبيب، بعد التعدي عليها بالضرب داخل "فيلا" في منطقة التجمع الخامس.وكشف المحضر أن شيرين أصيبت بكدمات، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.وبعد تلقي شيرين العلاج المناسب فاجأت الجهات الأمنية بعد عودتها إلى القسم بطلبها تحرير محضر صلح مع حسام حبيب. (لها)