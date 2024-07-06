Advertisement

المرأة

تمّ نقلها إلى المستشفى... الكشف عن تفاصيل مشاجرة بين شيرين وحسام حبيب

Lebanon 24
06-07-2024 | 10:47
A-
A+
Doc-P-1219893-638558852204043526.jpg
Doc-P-1219893-638558852204043526.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قامت الفنانة شيرين عبدالوهاب، بتحرير محضر بقسم التجمع الخامس، ضد طليقها الفنان حسام حبيب، بعد التعدي عليها بالضرب داخل "فيلا" في منطقة التجمع الخامس.

وكشف المحضر أن شيرين أصيبت بكدمات، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
Advertisement

وبعد تلقي شيرين العلاج المناسب فاجأت الجهات الأمنية بعد عودتها إلى القسم بطلبها تحرير محضر صلح مع حسام حبيب. (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:52 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
03:05 | 2024-07-07
01:12 | 2024-07-07
23:00 | 2024-07-06
14:46 | 2024-07-06
09:00 | 2024-07-06
06:21 | 2024-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24