حذرتها من "دلوعة ماما"... رضوى الشربيني توجه رسالة لشيرين عبد الوهاب ثم تحذفها

تصدرت النجمة شيرين عبد الوهاب مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث عبر موقع غوغل، بعد أزمتها الساعات الماضية باعتداء طليقها حسام حبيب بالضرب المبرح عليها.

ووجهت الإعلامية رضوى الشربينى رسالة لشيرين عبد الوهاب عبر صفحتها الخاصة على "فيسبوك"، وجاء نص الرسالة قائلة: "إلى شيرين عبد الوهاب، انتي أكبر من أنك تخلي دلوعة ماما تعمل فيكي كل ده، ويخلي سيرتك لبانه مُره في بوق الناس".

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وأضافت:"انتي أذكى من انك تدخلي عداوات مع أقرب الناس ليكي علشان كل ذنبها انها حبيتك وكانت عايزة تمنعك منه ومن شره.. انتي نجمة أكبر من فكرة أن كومبارس ممكن يهدها، يولع الحب اللي يعمل في صاحبه كده يا شيرين".

وبعد نشر المذيعة رضوى الشربيني، لهذا المنشور، تراجعت عنه بعدها بدقائق وقامت بحذفه من صفحتها.



جدير بالذكر أنه في الساعات القليلة الماضية، انتشر مقطع فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب وهي تسب بألفاظ خارجة وتكسر في الاستديو وكاميرا موبايل مسلطة عليها، من قبل حسام حبيب، ويوثق بصوته ما تفعله.

كما استعرض مقطع الفيديو آثار الدمار من حوائط عازلة للصوت مقطعة وتليفزيون مكسور، مع وجود آثار للدماء على الكنب والحوائط.

وكان شجار جديد قد نشب بين النجمة شيرين عبد الوهاب وطليقها الفنان حسام حبيب، وحررت على إثرها النجمة محضراً بقسم التجمع الخامس، ضد طليقها بعد التعدي عليها بالضرب داخل فيلا بمنطقة التجمع الخامس.

وكشف المحضر أن الواقعة حدثت فجر اليوم، عندما حضرت المجني عليها لقسم شرطة التجمع الخامس، وحررت محضراً بعد تعديه عليها وتعرضها لإصابات، بحسب تقارير صحفية.

وأكدت التقارير الصحافية أن شيرين عبد الوهاب توجهت لقسم شرطة التجمع الخامس والدماء تغطي وجهها ورأسها وقدميها.

وأضاف المحضر أن شيرين أصيبت بكدمات وسحجات، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج وتم عمل تقرير طبي لها.

وذكرت شيرين في التحقيقات أنها ذهبت إلى "ستوديو" التسجيل المشترك مع حسام حبيب لمناقشة شراكة العمل وفكها والحصول على مستحقاتها.

فوجئت شيرين بتعدي حسام عليها بالضرب والسب والشتم وطردها من "الاستوديو" دون إعطائها أغراضها الشخصية.

وبعد تلقي شيرين العلاج المناسب فاجأت الجهات الأمنية بعد عودتها إلى القسم بطلبها تحرير محضر صلح مع حسام حبيب، وكلفت محاميها بتسوية الأمر، لتنتهي الأزمة بينهما. (نواعم)

